LA FOLIE CALETTE Sanchey, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Sanchey. LA FOLIE CALETTE 2021-07-11 10:00:00 10:00:00 – 2021-07-11 19:00:00 19:00:00 Côté Maison du Vélo 233 Chemin des Plages

Sanchey Vosges Sanchey L’artisanat d’art & déambulations musicales :

10h – 19h Exposition et vente d’artisanat d’art

Producteurs locaux concerts

Les visites guidées +33 3 29 82 53 32 http://www.chaumousey.fr/ Pays d’Epinal dernière mise à jour : 2021-06-22 par

