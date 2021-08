Maubourguet Maubourguet Hautes-Pyrénées, Maubourguet La foire Saint Michel Maubourguet Maubourguet Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

La foire Saint Michel Maubourguet, 5 septembre 2021, Maubourguet. La foire Saint Michel 2021-09-05 09:00:00 09:00:00 – 2021-09-05 18:00:00 18:00:00 MAUBOURGUET La Halle

Maubourguet Hautes-Pyrénées La foire Saint Michel réunis, de nombreux producteurs, artisans et créateurs.

Cette foire artisanale met en avant les savoirs faire locaux, artisanal, rural, et les traditions.

Plusieurs espaces sur la foire : espaces artisanat-collections, espace d’antan (vieux engins) espace animalier, espace gastronomie. Au programme : 9 h 00 : Sur le marché fermier et artisanal, danse de rue,chants, jeux de cirque, exposants 10 h 00 : Défilé «Maubourguet d’antan», attelages chevaux, véhicules, belles américaines, 2 roues, chiens de races, ânes, cirque de rue, banda. 12 h 30 : Repas animé par Lou Riban de Provenco et la banda Les Eskapats 15 h 30 : Collection inédites

Ateliers : poterie, pressage du jus de pommes

Présentation des machines et tracteurs du monde agricole

Exposition de voitures anciennes

Démonstrations : forge, poterie, beurre à la baratte, vannerie,bâtons de marche, sabots… Balades en calèches, carrioles, dos d’ânes, motos anciennes 18 h 30 : Vin d’honneur

Menu Foire: Duo de foie gras et terrine – Magrets à la plancha/frites – Miassine – Café

Menu enfants (-12 ans) Assiette de grillades +33 5 62 96 34 26 dernière mise à jour : 2021-08-12 par

