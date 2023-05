La Foire du Trône 2023 Foire du Trône, 31 mars 2023, Paris.

Du vendredi 31 mars 2023 au lundi 29 mai 2023 :

vendredi, samedi

de 12h00 à 01h00

lundi, mardi, mercredi, jeudi, dimanche

de 12h00 à 23h00

.Tout public. payant

La Foire du Trône est de retour jusqu’au 29 mai sur la pelouse de Reuilly à Paris. Avec ses 350 attractions et ses 80 manèges, et après deux ans d’absence, elle devrait réjouir les petits comme les grands.

C’est reparti pour la Foire du Trône ! L’une des plus anciennes et des plus festives foires d’Europe reprend du service après deux ans d’absence.

Avis aux petites et grandes têtes brûlées, des attractions encore plus hautes et plus rapides sont annoncées : la Grande Roue la plus éclairé d’Europe, le plus grand booster, le plus grand train fantôme de France qui change chaque année de décor ainsi que le plus grand grand huit démontable de l’Hexagone.

Journée portugaise, journée chinoise, la cavalcade, feu d’artifice… Vous pourrez aussi profiter de journées spéciales qui viendront ponctuer cette nouvelle édition.

Foire du Trône Pelouse de Reuilly – Porte dorée 75012 Paris

Contact : https://www.foiredutrone.com/ https://www.foiredutrone.com/

Foire du trône Foire du trône