LA FOIRE DES GRENOUILLES 18ÈME ÉDITION Saint-Geniès-de-Fontedit, 5 juin 2022, Saint-Geniès-de-Fontedit. LA FOIRE DES GRENOUILLES 18ÈME ÉDITION Saint-Geniès-de-Fontedit

Saint-Geniès-de-Fontedit Hérault Saint-Geniès-de-Fontedit Spectacles de rue – Concert – Marché. La Pop du Petit Théâtre de Pain – Cie du Docteur Troll – Ahuma Poduction – Le Duo Presque Classique – Cie Pic et Colegram – Ballad – Christophe Pavia – Cie Acte 2 Créations – Cie Les Petites Choses – Cie la Dérouleuse – Bajo el Mar – Cie Zack É Ness – Batucada Badauê Sud. Que Tengo – MB14 – La P'tite Fumée. Gratuit tout public. infos.grenouilles@gmail.com +33 7 67 25 20 62

