LA FOIRE DES AUTO-ENTREPRENEURS AFRICAINS
SALLE DES FÊTES DE LIMAYRAC
22 Rue Xavier Darasse
Toulouse
2022-04-23 – 2022-04-24

L'association des auto-entrepreneurs de la Diaspora vous présente sa foire pour un week-end sous le thème de l'Afrique ! Retrouvez des exposants qui présenterons leur savoir-faire au travers de la mode africaine (tissus, pagnes, robes, …), de cosmétiques (produits capillaires et corporels naturels d'origine africaine, …), de sacs et d'accessoires (artisanat) ainsi que de produits culinaires. Les couleurs et les saveurs africaines seront au rendez-vous !

Venez voyager au cœur de l'Afrique !

lesautoentrepreneursafricains@gmail.com
+33 6 69 77 53 91
http://www.lesautoentrepreneursafricains.com/

