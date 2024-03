La foire de printemps Marignane, dimanche 14 avril 2024.

La Foire de Printemps un nouveau souffle ! Une manifestation exceptionnelle par la variété de ses stands et de ses diverses animations.

Événement commercial, festif et convivial, il y en aura pour tous les âges et toutes les envies. Venez nombreux !

Cet évènement, organisé par la Ville de Marignane, marque l’arrivée du printemps et attire beaucoup de monde.

De nombreux exposants vous proposeront une offre diversifiée dans de multiples secteurs (pépiniéristes, créateurs, artisans….)

Ils vous offriront plaisir, découvertes et partage.

Dans les allées de la foire, vous trouverez non seulement fleurs, plants de légumes pour embellir votre intérieur ou cultiver votre jardin mais aussi un large choix de stands d’autres produits. De quoi découvrir quelques surprenantes pépites !



Et comme chaque année, c’est aussi le lancement du concours des « Maisons fleuries ».

A cette occasion, l’Office de Tourisme de Marignane sera ouvert et tiendra aussi un stand. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14

fin : 2024-04-14

Cours Mirabeau et avenue Jean Jaurès

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur animation@ville-marignane.fr

L’événement La foire de printemps Marignane a été mis à jour le 2024-03-20 par Office de Tourisme de Marignane