La Foire d’Orléans fête cette année ses 100 ans d’existence, du 25 mars au 3 avril 2022 sur Chapit’O à Fleury-les-Aubrais ! A l’occasion du centenaire de sa création (1922-2022), après deux années blanches dues à la crise sanitaire, la Foirexpo poursuit son évolution en devenant la Foire de Printemps d’Orléans. Véritable vitrine commerciale de la région… La Foire de Printemps d’Orléans, un rendez-vous incontournable de la région pour rencontrer des professionnels dans de nombreux secteurs d’activités, découvrir de nouveaux produits et services. 10 jours d’échanges, de démonstrations, de découvertes, d’animations… L’entrée et le parking sont gratuits ! Près de 200 exposants vous invitent à découvrir les innovations, tester, comparer de nombreux produits, et profiter de leurs conseils de spécialistes et de leurs offres commerciales. En nouveauté, un village du terroir s’installe en extérieur pour découvrir et déguster les spécialités de producteurs régionaux. Les animations / La programmation : Une exposition sur les 100 ans de Foire à Orléans : images d’archives, origines des Foires d’Orléans, les différents lieux emblématiques, rétrospectives des expositions… Une Grande Roue à faire tourner pour tenter de gagner de nombreux cadeaux de nos exposants/partenaires dont 1000€ en cash par jour et un concours photo pour tenter de remporter un scooter électrique Youbee Motors Heritage. Des animations pour les enfants avec la déambulation des mascottes et un sculpteur de ballons les mercredis, samedis et dimanches. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site [www.foirexpo-orleans.fr](http://www.foirexpo-orleans.fr)

