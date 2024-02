La Foire de Paris est de retour en 2024 Paris Expo Paris, mercredi 1 mai 2024.

Du mercredi 01 mai 2024 au dimanche 12 mai 2024 :

Pour cette édition 2024 de la Foire de Paris, la Ville met à l’honneur sa marque et ses produits sous licence proposés cette année à la vente et jumelé avec une exposition sur le savoir-faire de certains de ses sous-licenciés.

Foire de Paris, le rendez-vous shopping phare du printemps vous accueille du 1er au 12 mai 2024 à Paris Expo Porte de Versailles.

Du 1er au 12 mai 2024, la première Foire de France fera son grand retour à Paris, Porte de Versailles. A cette occasion, les centaines de milliers de visiteurs attendus assisteront à une édition haute en couleur pour célébrer les 120 ans de l’événement, en retrouvant tous les ingrédients qui en font le succès, mais aussi de nombreuses surprises et nouveautés.

En 2024, Foire de Paris mettra en lumière 3 de ses secteurs emblématiques, reflets des grandes tendances de consommation : la rénovation de l’habitat, l’artisanat de France et du monde, et la mobilité. 1 300 exposants, des milliers de marques et produits réunis sur 6 halls d’exposition, c’est une grande fête, aux nombreux temps forts, qui attend le public pour cette édition anniversaire.

Des dernières innovations à l’art de vivre français et international en passant par la maison, les loisirs, la gastronomie, la mode, la beauté et bien plus encore, chaque pavillon dévoilera de nombreuses tendances émergentes dans divers secteurs phares, pour répondre aux attentes des visiteurs.

Paris Expo 1 place de la Porte de Versailles 75015

