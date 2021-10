Salles Salles Gironde, Salles La Foire de Novembre Salles Salles Catégories d’évènement: Gironde

Salles

La Foire de Novembre Salles, 1 novembre 2021, Salles. La Foire de Novembre 2021-11-01 10:00:00 – 2021-11-01 17:00:00

Salles Gironde Cette année, découvrez des artistes locaux : peintres, sculpteurs, dessinateurs,…

De 10h à 17h, ils vous accueillent dans la salle des fêtes du bourg pour vous présenter leurs œuvres.

De 8h à 10h30, vous pourrez déguster les traditionnelles tripes ; une buvette sera également présente tout au long de la journée, le tout proposé par le CA Sallois.

Et rien de mieux que les plats de l’Eyre Dorée pour vous restaurer le midi !

La fête foraine sera également ouverte de 9h30 à 19h.

Attention : contrôle du pass sanitaire excepté pour la fête foraine Cette année, découvrez des artistes locaux : peintres, sculpteurs, dessinateurs,…

De 10h à 17h, ils vous accueillent dans la salle des fêtes du bourg pour vous présenter leurs œuvres.

De 8h à 10h30, vous pourrez déguster les traditionnelles tripes ; une buvette sera également présente tout au long de la journée, le tout proposé par le CA Sallois.

Et rien de mieux que les plats de l’Eyre Dorée pour vous restaurer le midi !

La fête foraine sera également ouverte de 9h30 à 19h.

Attention : contrôle du pass sanitaire excepté pour la fête foraine +33 6 11 51 29 94 Cette année, découvrez des artistes locaux : peintres, sculpteurs, dessinateurs,…

De 10h à 17h, ils vous accueillent dans la salle des fêtes du bourg pour vous présenter leurs œuvres.

De 8h à 10h30, vous pourrez déguster les traditionnelles tripes ; une buvette sera également présente tout au long de la journée, le tout proposé par le CA Sallois.

Et rien de mieux que les plats de l’Eyre Dorée pour vous restaurer le midi !

La fête foraine sera également ouverte de 9h30 à 19h.

Attention : contrôle du pass sanitaire excepté pour la fête foraine ville de salles dernière mise à jour : 2021-10-21 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Salles Autres Lieu Salles Adresse Ville Salles