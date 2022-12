LA FOIRE DE NOËL AU PARC JEAN HUGO Lunel, 16 décembre 2022, Lunel.

LA FOIRE DE NOËL AU PARC JEAN HUGO

All. Baroncelli Javon Lunel Hérault

2022-12-16 – 2023-01-01

Lunel

Hérault

EUR 2.5 20 La Foire de Noël prend ses quartiers d’hiver au parc Jean Hugo. C’est toute la magie de Noël qui s’installe au parc pour ces fêtes de fin d’année : une magnifique décoration, des manèges avec le petit train, les chaises volantes et pour les plus acrobates, le trampoline à élastique et des structures gonflables, des chalets avec des jeux et de friandises. De quoi régalez les petits… et les grands ! Une inauguration est prévue le 16 décembre à 19h.

©Ville de Lunel

Lunel

