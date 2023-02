La Foire de Madrid – Tournée CENTRE CULTUREL JEAN VILAR, 16 février 2023, MARLY LE ROI.

THEATRE LUCERNAIRE PRESENTE : ce spectacle. De Lope de Vega Mise en scène Ronan Rivière Musique Manuel de Falla Avec Laura Chetrit, Michaël Giorno-Cohen, Ronan Rivière, Luc Rodier, Jérôme Rodriguez, Hassan Tess et Amélie Vignaux Et au piano Olivier Mazal Scénographie Antoine Milian Costumes Corinne Rossi Lumière Marc Augustin-Viguier Production Collectif Voix des plumes Coréalisation Lucernaire et Théâtre de l’Épée de Bois – Cartoucherie Soutiens : Adami et Versailles Grand Parc Résumé : Dans le Madrid du XVIème siècle, un groupe de jeunes gens flâne dans la foire. Ils partagent leur temps entre galanteries et larcins. Un couple s’en détache : Leandro et Violante. Leur coup de foudre les entraîne dans un tourbillon de quiproquos et d’intrigues. Car Patricio, son mari, est un homme impulsif et violent… Après Le Revizor, Le Roman de Monsieur Molière, Le Double et Le Nez, la troupe présente cette nouvelle création : une folie de Lope de Vega (le plus grand auteur dramatique du siècle d’or espagnol) qui a notamment inspiré Molière dans l’écriture de L’École des Femmes. Avec 7 comédiens et 1 pianiste qui interprète sur scène des morceaux de Manuel de Falla. Ce spectacle a été créé aux Grandes Écuries du Château de Versailles puis repris au Théâtre de l’Epée de Bois à la Cartoucherie, avant de revenir au Lucernaire où la compagnie est régulièrement accueillie. Une brillante tragi-comédie de Lope de Vega, un des plus grands auteurs du siècle d’or Espagnol. Rencontre avec l’équipe artistique le vendredi 17 mars 2023 à l’issue de la représentation. La presse en parle : La pièce convoque le comique et la musicalité du texte de Lope de Vega : un travail d’adaptation réussi pour cette pièce jamais jouée en France ! Le collectif propose ici une vraie qualité de jeu et de cohésion. LA TERRASSE On assiste à une oeuvre chahutée, faite de surprises, de coups d’éclat, de poésie et de nostalgie. La pièce possède une dynamique surprenante, une folie adolescente et rafraîchissante. OUEST-FRANCE (Culture Tops) Les comédiens impressionnent. On retrouve l’enveloppement musical d’Olivier Mazal qui joue du Manuel de Falla. La troupe est formidable dans sa maitrise de l’espace et du rythme. TOUTE LA CULTURE La Foire De Madrid La Foire De Madrid

CENTRE CULTUREL JEAN VILAR MARLY LE ROI 44, allée des Epines Yvelines

