Aix-en-Provence Aix-en-Provence Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône La Foire aux Manèges d’Aix en Provence Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

La Foire aux Manèges d’Aix en Provence Aix-en-Provence, 5 février 2021, Aix-en-Provence. La Foire aux Manèges d’Aix en Provence

du vendredi 5 février au vendredi 12 mars à Aix-en-Provence

[**La Foire aux Manèges d’Aix en Provence**](https://the-place-to-be.fr/evenement/la-foire-aux-maneges-2020-aix/) —————————————————————————————————————– du 05 février au 13 mars 2022 de 14h00 à 20h00 Lieu : Parking du Stade municipal Carcassonne – 13100 Aix en Provence La traditionnelle foire aux manèges s’installe une nouvelle fois sur le parking du stade Carcassonne, à quelques minutes à pied du centre historique d’Aix-en-Provence. Au programme : **des attractions pour petits et grands,** des stands de tirs et les traditionnelles pinces à nounours. Un véritable moment de convivialité à vivre en famille ou entre amis. [**Toutes les infos ICI**](https://the-place-to-be.fr/evenement/la-foire-aux-maneges-2020-aix/)

Entrée libre

Quoi de mieux qu’une fête foraine pour faire rêver petits et grands ? Aix-en-Provence Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-02-05T14:00:00 2021-02-05T20:00:00;2021-02-06T14:00:00 2021-02-06T20:00:00;2021-02-07T14:00:00 2021-02-07T20:00:00;2021-02-08T14:00:00 2021-02-08T20:00:00;2021-02-09T14:00:00 2021-02-09T20:00:00;2021-02-10T14:00:00 2021-02-10T20:00:00;2021-02-11T14:00:00 2021-02-11T20:00:00;2021-02-12T14:00:00 2021-02-12T20:00:00;2021-02-13T14:00:00 2021-02-13T20:00:00;2021-02-14T14:00:00 2021-02-14T20:00:00;2021-02-15T14:00:00 2021-02-15T20:00:00;2021-02-16T14:00:00 2021-02-16T20:00:00;2021-02-17T14:00:00 2021-02-17T20:00:00;2021-02-18T14:00:00 2021-02-18T20:00:00;2021-02-19T14:00:00 2021-02-19T20:00:00;2021-02-20T14:00:00 2021-02-20T20:00:00;2021-02-21T14:00:00 2021-02-21T20:00:00;2021-02-22T14:00:00 2021-02-22T20:00:00;2021-02-23T14:00:00 2021-02-23T20:00:00;2021-02-24T14:00:00 2021-02-24T20:00:00;2021-02-25T14:00:00 2021-02-25T20:00:00;2021-02-26T14:00:00 2021-02-26T20:00:00;2021-02-27T14:00:00 2021-02-27T20:00:00;2021-02-28T14:00:00 2021-02-28T20:00:00;2021-03-01T14:00:00 2021-03-01T20:00:00;2021-03-02T14:00:00 2021-03-02T20:00:00;2021-03-03T14:00:00 2021-03-03T20:00:00;2021-03-04T14:00:00 2021-03-04T20:00:00;2021-03-05T14:00:00 2021-03-05T20:00:00;2021-03-06T14:00:00 2021-03-06T20:00:00;2021-03-07T14:00:00 2021-03-07T20:00:00;2021-03-08T14:00:00 2021-03-08T20:00:00;2021-03-09T14:00:00 2021-03-09T20:00:00;2021-03-10T14:00:00 2021-03-10T20:00:00;2021-03-11T14:00:00 2021-03-11T20:00:00;2021-03-12T14:00:00 2021-03-12T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Aix-en-Provence Adresse Aix-en-Provence Ville Aix-en-Provence lieuville Aix-en-Provence Aix-en-Provence