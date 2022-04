LA FOIRE AUX LIVRES DE SÈTE Sète Sète Catégories d’évènement: Hérault

Sète Hérault Sète De 10h à 18h, l’association “les compagnons du livre” organise, en partenariat avec la Mairie, la foire aux livres en présence d’une dizaine de bouquinistes. +33 6 08 32 04 76 http://www.lescompagnonsdulivre.fr/ De 10h à 18h, l’association “les compagnons du livre” organise, en partenariat avec la Mairie, la foire aux livres en présence d’une dizaine de bouquinistes. Sète

