la Foire aux Greniers Colleville-Montgomery, jeudi 15 août 2024.

la Foire aux Greniers Colleville-Montgomery Calvados

La Foire aux Greniers de Colleville-Montgomery est un événement annuel très prisé où les visiteurs peuvent dénicher des trésors parmi une variété d’articles proposés par les exposants locaux. C’est une occasion conviviale de faire des découvertes uniques et de profiter d’une ambiance chaleureuse.

Réservez dès maintenant votre emplacement pour participer à cet événement incontournable, qui se tiendra le 15 août. Cette année, notez bien qu’il n’y aura qu’une seule date. Le tarif est de 5€ par mètre. Assurez-vous de réserver au moins 5 mètres pour votre stand. Ne manquez pas cette occasion de vendre vos trésors et de profiter de cette journée conviviale !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-15

fin : 2024-08-15

COLLEVILLE-MONTGOMERY

Colleville-Montgomery 14880 Calvados Normandie

L’événement la Foire aux Greniers Colleville-Montgomery a été mis à jour le 2024-04-04 par OT Caen la Mer