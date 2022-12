La foire aux disques et BD de Fréquence Mutine Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère La Foire aux Disques et Bandes Dessinées de Fréquence Mutine revient pour sa 18ème édition.

La Foire aux Disques et Bandes Dessinées de Fréquence Mutine revient pour sa 18ème édition.

Prêts à venir farfouiller dans les bacs pour trouver votre perle ? Que vous soyez fétichiste de la galette noire, digger de pépites sur disque vinyle, lecteurs assidus de BD tout public et/ou nostalgique des tubes musicaux de votre enfance, ce rendez-vous est fait pour vous !! Fréquence Mutine organise la 18ème édition de la très attendue Foire aux Disques et BD de Brest. Plus de 200 mètres de stands confiés à professionnels et particuliers originaires des quatre coins de France, c'est une plongée dans la Grande Histoire de la musique et de la BD qui vous attend ! Rendez-vous dans Le Hall et La Grande Carène avec une quarantaine exposants sur plus de 200 mètres linéaires de plaisirs pour les oreilles et les yeux : Vinyles, CDs, BDs !

