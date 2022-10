La Foire aux chevaux à l’ancienne Carhaix-Plouguer Carhaix-Plouguer Catégories d’évènement: Carhaix-Plouguer

Finistre La traditionnelle foire aux chevaux à l’ancienne se déroulera comme à l’accoutumé sur la place face à l’Eglise Saint-Trémeur et dans la cour de l’Ecole de la République.

Au programme :

– Défilé à 9h30 en centre-ville

– Place de l’Eglise (de Verdun) : Concours et présentation de poulains et pouliches de l’année avec des chevaux de trait et des postiers bretons

– Place de la République : Championnat de Bretagne de maniabilité

– Remise des prix à 12h30

Démonstration de maréchalerie, rétrospective-photos, crêpes, buvette… +33 6 45 60 30 05 Carhaix-Plouguer

