La Foire aux chevaux à l’ancienne Carhaix-Plouguer, 6 novembre 2021, Carhaix-Plouguer.

La Foire aux chevaux à l’ancienne 2021-11-06 09:00:00 – 2021-11-06 13:00:00

Carhaix-Plouguer Finistère

La traditionnelle foire aux chevaux à l’ancienne fêtera cette année ses 20 ans ! Elle se déroulera comme à l’accoutumé sur la place face à l’Eglise Saint-Trémeur et dans la cour de l’Ecole de la République.

Au programme : Concours de poulains et pouliches de l’année avec des chevaux de trait et des postiers bretons, championnat de Bretagne de maniabilité, démonstration de maréchalerie, rétrospective-photos.

Crêpes, buvette et repas sur place.

Un fest-noz est organisé à 20h à Karaez Park (ex-Cinédix).

+33 6 45 60 30 05

