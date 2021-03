Médina Coura Institut français du Mali Médina Coura La fo’arts aux Manuscrits / spécial clubs fo’arts Institut français du Mali Médina Coura Catégorie d’évènement: Médina Coura

Institut français du Mali, le jeudi 18 mars

La fo’arts aux manuscrits créée dans le cadre des journées de la francophonie est un événement littéraire et culturel destiné à la jeunesse. au fil du temps, elle est devenue une plateforme destinée à promouvoir des activités valorisant la langue française dans les lycées et universités de Bamako. elle se déroule désormais en deux temps :a partir de mars, les élèves participent à différents concours dans les domaines suivants : l’écriture, le dessin, la photo, la vidéo, la lecture à haute voix et la calligraphie. la journée à l’institut français du 18 mars permet aux clubs fo’arts d’exposer leurs initiatives dans le numérique, la culture, le Sport, l’education, la Solidarité, l’environnement, la cohésion sociale.un jury sélectionnera 3 initiatives qui seront ensuite accompagnées dans la réalisation de leurs projets et valorisés à l’occasion de la 7ème édition de la fo’arts aux manuscrits qui se tiendra à Bamako en décembre 2021. Littérature Institut français du Mali institut français bamako Médina Coura Dar Salam

2021-03-18

