Festival du Cinéma de La Foa Cinéma de La Foa, 30 juin 2023, La Foa.

L’événement incontournable du cinéma sur le territoire pour les cinéphiles : à ne rater sous aucun prétexte !.

2023-06-30 à ; fin : 2023-07-09 . .

Cinéma de La Foa

La Foa 98880 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer



The must-see cinema event in the region for film lovers: not to be missed under any circumstances!

La cita cinematográfica ineludible de la región para los cinéfilos: ¡no se la pierda bajo ningún concepto!

Das unumgängliche Kinoereignis in der Region für Cineasten: Auf keinen Fall verpassen!

Mise à jour le 2022-12-19 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie