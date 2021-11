La Chapelle-d'Armentières Espace Nelson Mandela La Chapelle-d'Armentières, Nord la flute romantique par l’orchestre de douai Espace Nelson Mandela La Chapelle-d'Armentières Catégories d’évènement: La Chapelle-d'Armentières

La flûte est à l’honneur avec ce programme. L’orchestre de Douai sera ainsi dirigé par un flûtiste à la carrière immense, Philippe Bernold et sera accompagné à la flûte solo par son ancien élève, Luc Mangholz, nommé à 25 ans flûte solo de l’Orchestre Philarmonique de Vienne! Ils nous feront apprécier les mélodies expressives du concerto de Carl Reinecke et la virtuosité propre à cet instrument. La Symphonie inachevée nous fera pénétrer l’âme tourmentée de Franz Schubert qui dans cette œuvre nous livre une sublime méditation. Programme Concert pour flûte de Carl Reinecke (1902) Symphonie inachevée de Schubert Soliste Luc Mangholz Flûte Direction Philippe Bernold

