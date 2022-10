LA FLÛTE ENCHANTÉE

LA FLÛTE ENCHANTÉE, 13 janvier 2023, . LA FLÛTE ENCHANTÉE



2023-01-13 19:00:00 – 2023-01-13 21:45:00 EUR 10 50 Ne manquez pas « La Flûte enchantée » d’après l’œuvre de Mozart à l’Opéra Comédie ! Opéra en deux actes sur un livret d’Emanuel Schikaneder. Créé au Theater auf der Wieden à Vienne, le 30 septembre 1791. Le chef-d’œuvre de Mozart qui réjouit petits et grands s’invite dans une lecture fraîche signée Anna Bernreitner, tout spécialement adaptée pour vos enfants. La flûte enchantée remise au prince Tamino par les trois dames à la solde de la Reine de la nuit va-t-elle l’aider à sauver la jolie Pamina, prisonnière du Grand-Prêtre Sarastro et de ses mystérieux rites initiatiques ? Accompagné de l’oiseleur Papageno, dans un monde enchanté tout proche des BD flashy, Tamino devra apprivoiser le chemin parsemé d’embûches et de joyeuses découvertes, tout en apprenant à distinguer le bien du mal. Le dernier opéra de Mozart, à la fois conte populaire et joyeuse méditation sur l’existence humaine, affirmera à nouveau la magie qui aidera Tamino à surmonter les obstacles pour accéder à l’âge adulte. ± 2h45 avec entracte Chanté en allemand, dialogues

et surtitres en français À partir de 6 ans Accessibilité

Audiodescription

dim 15 jan. Gilets vibrants SubPac

ven 13 jan. Ne manquez pas « Pahud & Bronfman » à l’Opéra Comédie ! location.opera@oonm.fr +33 4 67 60 19 99 https://www.opera-orchestre-montpellier.fr/evenements/la-flute-enchantee/ dernière mise à jour : 2022-10-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville