La flûte enchantée Théâtre du Capitole, 19 décembre 2021-19 décembre 2021, Toulouse.

La flûte enchantée

du dimanche 19 décembre au jeudi 30 décembre à Théâtre du Capitole

### Wolfgang Amadé Mozart (1756-1791) – Nouvelle production L’ultime chef-d’œuvre de Mozart, entre conte initiatique et comédie populaire, retrouve toute sa fraîcheur juvénile grâce à la mise en scène inventive du talentueux chorégraphe Pierre Rigal et à de merveilleux interprètes dans la fleur de l’âge. La Flûte enchantée comme si elle naissait sous nos yeux, dans toute l’ambivalence des sentiments humains. Et si la Reine de la Nuit n’était pas si méchante, Papageno pas si bête, Sarastro pas si sage qu’on le croyait ?_ Singspiel en deux actes Livret d’Emanuel Schikaneder Créé le 30 septembre 1791 au Theater auf der Wieden à Vienne_ //www.youtube.com/embed/9X7fWkdEPsY ### Plus d’infos [Site du Théâtre du Capitole](https://www.theatreducapitole.fr/web/guest/affichage-evenement/-/event/event/6021278) [Autour de… La Flûte enchantée](https://www.theatreducapitole.fr/autour-de-la-flute-enchantee) ![]() ### Infos pratiques Les 19 et 26* décembre à 15h Le 25 décembre à 16h Les 21*, 22, 23*, 28, 29* et 30 décembre à 20h Durée : 3h

Tarifs : de 10€ à 113€* Abonnement en audiodescription : 87€

Culture

Théâtre du Capitole Place du Capitole, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-19T15:00:00 2021-12-19T17:59:00;2021-12-21T20:00:00 2021-12-21T22:59:00;2021-12-22T20:00:00 2021-12-22T22:59:00;2021-12-23T20:00:00 2021-12-23T22:59:00;2021-12-25T16:00:00 2021-12-25T18:59:00;2021-12-26T15:00:00 2021-12-26T17:59:00;2021-12-28T20:00:00 2021-12-28T22:59:00;2021-12-29T20:00:00 2021-12-29T22:59:00;2021-12-30T20:00:00 2021-12-30T22:59:00