La Flûte Enchantée, opéra en un acte – Salle Gaveau (Paris) SALLE GAVEAU, 2 avril 2023, PARIS.

La Flûte Enchantée, opéra en un acte – Salle Gaveau (Paris) SALLE GAVEAU. Un spectacle à la date du 2023-04-02 à 11:00 (2023-04-02 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

LA FLÛTE ENCHANTÉE OPÉRA EN UN ACTEConcert FamilleComment s’approprier ce monument qu’est Die Zauberflöte de W.A Mozart? Comment en extraire l’essentiel, jouer avec ces personnages qui finissent par nous être familiers, ces airs que l’on fredonne presque sans y penser, que l’on reconnaît? Comment faire naître la féérie et les messages qui en émanent? Comment laisser parler le génie, sans artifice, avec pour seuls outils, la voix, le corps et l’imaginaire? Les jeunes chanteurs du DSJC relèvent le défi du haut de leurs jeunesse et leur passion.WOLFGANG AMADEUS MOZART, musique EMMANUEL SCHIKANEDER, livret INTERPRÈTES AGNÈS ROUQUETTE, piano et direction musicale FLORENCE GUIGNOLET, mise en scène CHANTEURS.EUSES DU DÉPARTEMENT SUPÉRIEUR POUR JEUNES CHANTEURS, CRR de Paris

Votre billet est ici

SALLE GAVEAU PARIS 45-47 rue la Boétie Paris

LA FLÛTE ENCHANTÉE

OPÉRA EN UN ACTE

Concert Famille



Comment s’approprier ce monument qu’est Die Zauberflöte de W.A Mozart? Comment en extraire l’essentiel, jouer avec ces personnages qui finissent par nous être familiers, ces airs que l’on fredonne presque sans y penser, que l’on reconnaît? Comment faire naître la féérie et les messages qui en émanent? Comment laisser parler le génie, sans artifice, avec pour seuls outils, la voix, le corps et l’imaginaire? Les jeunes chanteurs du DSJC relèvent le défi du haut de leurs jeunesse et leur passion.

WOLFGANG AMADEUS MOZART, musique

EMMANUEL SCHIKANEDER, livret

INTERPRÈTES

AGNÈS ROUQUETTE, piano et direction musicale

FLORENCE GUIGNOLET, mise en scène

CHANTEURS.EUSES DU DÉPARTEMENT SUPÉRIEUR POUR JEUNES CHANTEURS, CRR de Paris

.22.0 EUR22.0.

Votre billet est ici