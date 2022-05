LA FLÛTE ENCHANTÉE / Festival Berlioz

2022-08-29 21:00:00 21:00:00 – 2022-08-29 Concert symphonique

Ils fêtent leurs trente ans cette année et apportent un joli cadeau : les Talens Lyriques, placés sous la direction de leur chef Christophe Rousset, présentent le chef d’œuvre intemporel de Mozart La Flûte enchantée. dernière mise à jour : 2022-05-10 par

