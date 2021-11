Lille Conservatoire de Lille Lille, Nord La Flûte enchantée de Mozart Conservatoire de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Les classes de chant et de clarinette du conservatoire de Lille racontent, chantent et jouent l’opéra de Mozart _la Flûte enchantée_ sous forme de conte musical. Les enfants pourront découvrir les différents types de voix : soprano, alto, ténor, baryton, basse ainsi que tous les instruments de la famille des clarinettes sous forme de grand ensemble de clarinettes : petite clarinette mib, clarinette sib, cor de basset, clarinette basse, clarinette contrebasse. Une flûte et un piccolo participeront au spectacle pour ajouter une touche de couleur indispensable à la thématique de cet opéra. La régie technique assurera les éclairages et la diffusion d’images par le rétroprojecteur. Entrée gratuite sur réservation. Présentation du pass sanitaire.

