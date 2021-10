Montmorillon cinéma le majestic Montmorillon, Vienne La flûte enchantée cinéma le majestic Montmorillon Catégories d’évènement: Montmorillon

Vienne

La flûte enchantée cinéma le majestic, 11 novembre 2021, Montmorillon. La flûte enchantée

cinéma le majestic, le jeudi 11 novembre à 19:30

Le dernier Opéra de Mozart Direction musicale Hanrik Nanasi Durée 3h05 avec entracte

plein tarif 16€ / tarif réduit 15€

Cinéma Le Majestic en partenariat avec l’Opéra National de Paris cinéma le majestic 52 Bd de Strasbourg, 86500 Montmorillon Montmorillon Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-11T19:30:00 2021-11-11T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Montmorillon, Vienne Autres Lieu cinéma le majestic Adresse 52 Bd de Strasbourg, 86500 Montmorillon Ville Montmorillon lieuville cinéma le majestic Montmorillon