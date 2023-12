La culture dans tous ses quartiers – Toc Toc La Flourie Saint-Malo, 12 janvier 2024, Saint-Malo.

Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-12 20:15:00

fin : 2024-01-12

.

Pièce de Laurent Baffie interprétée par la troupe Les Cabotins.

Le Dr Stern, grand spécialiste des troubles obsessionnels compulsifs ou « TOC », bloqué à Francfort par les caprices du

hasard aérien, va se faire attendre par les six patients qu’il doit recevoir ce jour-là.

Nos six protagonistes vont alors faire connaissance autour d’une partie de Monopoly et tenter de débuter seuls une

thérapie de groupe où tocs incontrôlables et histoires personnelles vont se mêler !

.

La Flourie Rue de l’Achille

Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne



Mise à jour le 2023-12-27 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel