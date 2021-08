Tours Tours Indre-et-Loire, Tours La Flotte passe le pont ! Le Grand Retournement Tours Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

La Flotte passe le pont ! Le Grand Retournement Tours, 11 septembre 2021, Tours. La Flotte passe le pont ! Le Grand Retournement 2021-09-11 14:30:00 14:30:00 – 2021-09-11 18:30:00 18:30:00

Au cours de leur périple, les mariniers s'échinent à passer le pont Wilson : la Loire étant basse et le pont enroché, ils sont obligés de hâler les bateaux un par un, nous rappelant la difficulté pour les humains comme les non-humains de remonter le fleuve.

Intervenants : avec les mariniers et l’association Boutavant Remontée d’une flotte de trente embarcations vers Orléans. Le voyage est jalonné de multiples manifestations fluviales festives, érudites et artistiques. Au cours de leur périple, les mariniers s’échinent à passer le pont Wilson : la Loire étant basse et le pont enroché, ils sont obligés de hâler les bateaux un par un, nous rappelant la difficulté pour les humains comme les non-humains de remonter le fleuve.

