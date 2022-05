La Florentaise Saint-Florent-sur-Cher, 18 juin 2022, Saint-Florent-sur-Cher.

La Florentaise Saint-Florent-sur-Cher

2022-06-18 – 2022-06-19

Saint-Florent-sur-Cher 18400

Evénement qui nous rassemblant le temps d’un week-end pour partager un moment de convivialité et d’effort tous unis contre ce fléau qui nous touche tous de près ou de loin. / LE CANCER

Un point information avec plusieurs intervenants bénévoles tels que La Ligue contre le Cancer, Patients en réseau et Libellule 18 qui œuvrent depuis des années seront présents pour partager un moment d’échange et vous informer.

Une marche à allure libre d’une heure en plein cœur du parc de la mairie de Saint Florent sur Cher ainsi que plusieurs démonstrations animées par certaines associations de Saint Florent / Cher et de Bourges

communication@villesaintflorentsurcher.fr

Evénement qui nous rassemblant le temps d’un week-end pour partager un moment de convivialité et d’effort tous unis contre ce fléau qui nous touche tous de près ou de loin. / LE CANCER

Un point information avec plusieurs intervenants bénévoles tels que La Ligue contre le Cancer, Patients en réseau et Libellule 18 qui œuvrent depuis des années seront présents pour partager un moment d’échange et vous informer.

Une marche à allure libre d’une heure en plein cœur du parc de la mairie de Saint Florent sur Cher ainsi que plusieurs démonstrations animées par certaines associations de Saint Florent / Cher et de Bourges

© Ville de saint Florent sur Cher

Saint-Florent-sur-Cher

dernière mise à jour : 2022-05-24 par