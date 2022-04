La Flore méditerranéenne et ses usages Vauvenargues, 18 avril 2022, Vauvenargues.

La Flore méditerranéenne et ses usages Vauvenargues

2022-04-18 14:00:00 – 2022-04-18 17:00:00

Vauvenargues

Au cours de cette promenade au départ du village de Vauvenargues, nous nous remémorerons ce qui a poussé les hommes à planter le Cyprès, le Cèdre ou le Platane tout près de lui. Puis, le long du ruisseau de la Cause qui s’écoule entre les yeuses, nous rencontrerons les espèces qui constituent le cortège floral de la forêt de feuillus.

En chemin, quelques prairies invitent à découvrir la Cardère aux oiseaux, le Plantain lancéolé ou les traces des floraisons passées du Millepertuis solaire. Arrivés sur la crête d’Encuminières, les landes peuplées de Genévriers et de Cistes cotonneux offriront peut-être le spectacle des orchidées en fleurs. Nous redescendrons alors vers au village pour clore cette boucle.



Vous apprendrez à identifier une douzaine de plantes et arbres de différents milieux. Nous parlerons également de leurs propriétés médicinales, de leurs usages anciens ou récents, en cuisine, ébénisterie, phytothérapie, etc. Ce format est recommandé aux curieux qui souhaitent élargir leurs connaissances sur les plantes méditerranéennes, leur histoire et leurs usages. Il ne s’agit pas d’une sortie uniquement dédiée aux plantes médicinales ou comestibles, mais à toutes celles qui ont quelque chose à raconter.

L’école buissonnière vous emmène à la rencontre de la flore méditerranéenne sur un itinéraire facile au pied de la Sainte-Victoire.

contact.lecolebuissonniere@gmail.com +33 6 27 91 36 94

Vauvenargues

