La flore médicinale du bocage, 5 juin 2022, . La flore médicinale du bocage

2022-06-05 14:30:00 – 2022-06-05 17:00:00 La flore locale n’a pas changé, mais la société s’est transformée. Quelle place occupaient les plantes dans les soins ordinaires, dans les gestes thérapeutiques magiques ou religieux ? Quels rapports avec les usages d’aujourd’hui ?

Animation en breton. herborescence@live.fr +33 2 96 45 70 76 http://herborescence.fr/

