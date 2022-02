La flore du Pays d’Orthe Bélus, 26 mars 2022, Bélus.

La flore du Pays d’Orthe Bélus

2022-03-26 14:30:00 – 2022-03-26

Bélus Landes Bélus

EUR 10 C’est les prémices du printemps et c’est le moment pour découvrir et apprendre à reconnaître les plantes communes de notre pays d’Orthe! En famille ou seul munissez vous de vos chaussures de marche et de votre curiosité!

Tarif : 10€ par personne. Sur réservation par mail à dorine.delmouly@wanadoo.fr

C’est les prémices du printemps et c’est le moment pour découvrir et apprendre à reconnaître les plantes communes de notre pays d’Orthe! En famille ou seul munissez vous de vos chaussures de marche et de votre curiosité!

Tarif : 10€ par personne. Sur réservation par mail à dorine.delmouly@wanadoo.fr

C’est les prémices du printemps et c’est le moment pour découvrir et apprendre à reconnaître les plantes communes de notre pays d’Orthe! En famille ou seul munissez vous de vos chaussures de marche et de votre curiosité!

Tarif : 10€ par personne. Sur réservation par mail à dorine.delmouly@wanadoo.fr

© Tout le monde dehors

Bélus

dernière mise à jour : 2022-02-25 par