2023-03-16 10:00:00 – 2023-03-17 17:00:00

Lot Cette année, à l’occasion de la floraison des amandiers nous organisons jeudi 16 et vendredi 17 mars deux journées portes ouvertes au Pré-verger du Pigeonnier, route d’Auniac. C’est l’occasion de contempler la floraison spectaculaire des amandiers Texas mais également, de voir le réveil du jardin d’aromates.

Avec une collection d’une centaine de plantes médicinales et aromatiques dont une bonne vingtaine de variétés de menthes, une dizaine de variétés de thym, des variétés d’absinthes dont la dernière venue l’absinthe cola. Venez contempler la floraison spectaculaire des amandiers Texas et le réveil du jardin d’aromates. ©Laurent Debat

