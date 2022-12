Colo vendéen La flocellière La Flocellière Catégories d’évènement: La Flocellière

Vendée

Colo vendéen La flocellière, 25 juillet 2022, La Flocellière. Colo vendéen 25 – 29 juillet La flocellière dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. La flocellière 30 rue du Château 85700 La Flocellière La Flocellière 85700 Vendée Pays de la Loire Près du Puy du Fou dans le département vendéen, Découverte des reliefs et de la diversité de la nature. Les jeunes et les encadrants se retrouveront le 25/07/2022 à 8h30 devant le CSC Kergomard

Déplacements sur le site en Minibus au Chateau de La Flocellière.

Pendant la durée du séjour, déplacements à pied.

L’hébergement sera une aile de chateau et les locaux sont composées de d’une salle d’activité et Cuisine.

Une piscine est à disposition pour les activités préparés par les encadrants. Lieu de vie et sanitaires / douches à partager seront désinfectés quotidiennement par l’équipe encadrante et le personnel du centre d’accueil.

un autre groupe sera présent sur les locaux ce qui amènera une cohésion social disparu lors des périodes COVID,

Hors présence d’animateur/ guide lors de visite de site

Repas : Les repas seront fournis par le centre d’accueil – réalisation par leur cuisine collective.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-25T09:00:00+02:00

2022-07-29T18:00:00+02:00

