L'intermediaire, le samedi 26 mars à 21:00

Gigi & the Rocking Bollocks présentent : Samedi 26 Mars 2022 – 21h LA FLINGUE (Punk Marseille) [https://laflingue.bandcamp.com](https://laflingue.bandcamp.com) TECHNOPOLICE (Indie Rock Marseille) [https://technopolice.bandcamp.com](https://technopolice.bandcamp.com) 5€ pour les groupes

L'intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille

2022-03-26T21:00:00 2022-03-26T23:59:00

