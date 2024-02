LA FLEUR ET LE PAPILLON Montagnac, mardi 9 avril 2024.

GRATUIT

Le 09/04/2024 de 14h à 17h

au Parc Départemental de Bessilles Montagnac à partir de 5 ans

Sans inscription

Coordonnées de l’association qui anime ARDAM 04 67 51 00 53

C’est le printemps ! Un renouveau dans la nature, le bourgeonnement et la floraison des plantes, le réveil des animaux hibernant, le fourmillement des pollinisateurs… lors de ce stand vous découvrirez le cycle de vie des végétaux de manière ludique et le rôle des pollinisateurs.

• Temps d’observations , balade de printemps

• Observation d’une plante et d’un pollinisateur en détail

• Schéma de la fleur et d’un pollinisateur

• Mémo des fleurs

• Atelier de semis

• Réalisation d’une fleur en papier

Lieu de rdv accueil du parc de Bessilles

Cette animation, vous est proposée dans le cadre du programme d’animation et de découverte de l’environnement Hérault Nature , partenariat entre le Département de l’Hérault et le réseau COOPERE 34. L’Hérault est à vous, profitez-en !

Début : 2024-04-09 14:00:00

fin : 2024-04-09 17:00:00

Montagnac 34530 Hérault Occitanie

