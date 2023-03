VISITE GUIDÉE DU MOULIN À GLACE DE LA BRUÈRE – LA FLÈCHE La Flèche La Flèche Catégories d’Évènement: La Flèche

Sarthe

VISITE GUIDÉE DU MOULIN À GLACE DE LA BRUÈRE – LA FLÈCHE, 10 avril 2023, La Flèche La Flèche. VISITE GUIDÉE DU MOULIN À GLACE DE LA BRUÈRE – LA FLÈCHE RD306 – 85 Route du Lude La Flèche Sarthe

2023-04-10 – 2023-04-10 La Flèche

Sarthe La Flèche . 7 EUR Visitez ce moulin unique en France : à partir de l’énergie de la rivière, ce moulin parvient à produire de l’électricité et … de la glace à rafraîchir ! Proche du zoo de La Flèche, des lacs de la Monnerie et des voies vertes, ce site, niché au bord du Loir, est propice à la promenade à pied ou à vélo. Ouvert d’avril à octobre.

– Visites programmées : www.visithemes/com/agenda

– Visites privées sur demande (selon disponibilité) Possibilité de visite couplée moulin + théâtre de la Halle au Blé (certains jours, consulter l’agenda des visites sur www.visithemes/com/agenda) Contact : Thomas Brochard

06 72 83 52 00

thomas@visithemes.com

www.visithemes.com Découvrez cet étonnant moulin qui fabrique de la glace ! thomas@visithemes.com +33 6 72 83 52 00 https://www.visithemes.com/ La Flèche

dernière mise à jour : 2023-03-17 par

Détails Catégories d’Évènement: La Flèche, Sarthe Autres Lieu La Flèche Adresse RD306 - 85 Route du Lude La Flèche Sarthe Ville La Flèche La Flèche Departement Sarthe Tarif Lieu Ville La Flèche

La Flèche La Flèche La Flèche Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la fleche la fleche/

VISITE GUIDÉE DU MOULIN À GLACE DE LA BRUÈRE – LA FLÈCHE 2023-04-10 was last modified: by VISITE GUIDÉE DU MOULIN À GLACE DE LA BRUÈRE – LA FLÈCHE La Flèche 10 avril 2023 La Flèche RD306 - 85 Route du Lude La Flèche Sarthe sarthe

La Flèche La Flèche Sarthe