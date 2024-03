La Flèche en Hors les murs : Soeurs au Théâtre Ouvert Théâtre Ouvert Paris, jeudi 14 mars 2024.

Le jeudi 14 mars 2024

de 19h00 à 21h00

.Tout public. payant

De 8 à 16 euros.

Trois autrices de théâtre, Marine Bachelot Nguyen, Penda Diouf et Karima El Kharraze, lisent trois textes qui partent sur les traces de leurs ancêtres et ascendant.es. Elles déploient des traversées épiques et intimes convoquant le Viêtnam, le Sénégal, la Côte d’Ivoire ou le Maroc – autant de pays liés à la France et son histoire coloniale.

Travailler sur nos mémoires familiales, faire émerger des récits sensibles sur les histoires de la colonisation, des diasporas et des immigrations, revisiter nos féminismes et cultiver nos sororités : telle est l’envie de partage de cette lecture à trois voix, suivie d’échanges avec le public.

Marine Bachelot Nguyen, après avoir écrit Deux sœurs pour les Intrépides de la SACD, a passé commande de textes à ses camarades autrices : ainsi sont nés Sutures de Penda Diouf et La sacoche et l’invaincue de Karima El Kharraze.

Théâtre Ouvert 159, avenue Gambetta 75020

Contact : https://flechedor.org/agenda/2024-03-14-surs-theatre-ouvert https://shotgun.live/events/soeurs-theatre-ouvert

©HeleneHarder avec Marine Bachelot Nguyen, Penda Diouf et Karima El Kharraze