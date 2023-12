Découverte de Ten et Maison et services La Flèche, postes d’entretien des locaux… La Flèche Découverte de Ten et Maison et services La Flèche, postes d’entretien des locaux… La Flèche, 26 décembre 2023, . Découverte de Ten et Maison et services La Flèche, postes d’entretien des locaux… Mardi 26 décembre, 09h30 La Flèche Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-26T09:30:00+01:00 – 2023-12-26T12:00:00+01:00

Fin : 2023-12-26T09:30:00+01:00 – 2023-12-26T12:00:00+01:00 Présentation de Ten services/Maison et services et des postes à pourvoir les 4ème vendredi de chaque mois : agent de propreté (H/F), nettoyeur de vitres (H/F), assistant ménager (H/F) , jardinier (H/F) Matinales de l’emploi : Job Dating sans CV les 4 ème vendredi de chaque mois de 9h30 à 12h00 1) Présentation des postes à pourvoir pour Ten services et Maison et services par un chargé de recrutement.

2) Temps d’échange avec les participant(e)s et dépôt de CV si intéressé(e)

La Flèche 72200

