La Flamme Olympique brillera à Troyes ! Troyes, samedi 13 juillet 2024.

L’arrivée de la Flamme à Troyes célébrera la fin de l’avant-dernière étape de son périple de 68 jours à travers la France, avant-dernière avant son arrivée à Paris pour la fête nationale.

La Flamme sera allumée à Olympie le 16 avril 2024, selon la tradition antique. Après un relais de 12 jours en Grèce et une traversée de la Méditerranée à bord du célèbre trois-mâts, le Belem, la Flamme arrivera officiellement en France le 8 mai 2024 et annoncera le retour des Jeux français, 100 ans après les Jeux Olympiques de Paris en 1924. L’arrivée de la Flamme Olympique en France marquera le début d’une fête populaire et continue dans toute la France, pendant plus de deux mois, et ouvrira la voie vers les Jeux.

Le Relais de la Flamme mettra en lumière la beauté, l’histoire et le patrimoine de la Ville de Troyes. La Flamme Olympique à Troyes est aussi le témoignage de l’ancrage du sport sur notre territoire par la qualité de notre mouvement associatif et de nos structures. Eur.

