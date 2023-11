La flamande Sarah Vanhee présente Mémé Théâtre de la Bastille Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris La flamande Sarah Vanhee présente Mémé Théâtre de la Bastille Paris, 29 novembre 2023, Paris. Du mercredi 29 novembre 2023 au mercredi 06 décembre 2023 :

samedi

de 18h00 à 19h00

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 19h30 à 21h00

.Public adolescents adultes. payant Tarif plein : 25€

Tarif réduit : 19€

(+ de 65 ans, abonnés de nos partenaires, accompagnateurs de nos abonnés, groupes d’adultes à partir de 8 personnes)

Tarif + réduit : 15 €

(intermittents du spectacle, demandeurs d’emploi, – de 30 ans, bénéficiaires des minima sociaux) Des frais de 1€ par billet sont facturés pour les places à l’unité réservées en ligne. Entre performance, théâtre et marionnettes, Sarah Vanhee emmène les spectateurs et les spectatrices sur la trace de ses grands-mères. Sarah Vanhee convoque les fantômes de ses deux grand-mères, elles qui passèrent leur existence en labeur, donnant la vie et travaillant les champs, leurs corps exploités comme le sol de leur terre natale. S’entourant de théâtre d’ombres, de marionnettes de taille humaine et de paroles d’enfants, elle leur offre une joie de vivre posthume. Théâtre de la Bastille 76 rue de la Roquette 75011 Paris Contact : https://www.theatre-bastille.com/saison-23-24/calendrier/meme +33143574214 accueil@theatre-bastille.com https://www.facebook.com/ThdelaBastille https://www.facebook.com/ThdelaBastille https://www.theatre-bastille.com/saison-23-24/calendrier/meme

© Bea Borgers Mémé – Sarah Vanhee Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Théâtre de la Bastille Adresse 76 rue de la Roquette Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Théâtre de la Bastille Paris latitude longitude 48.855907,2.375347

Théâtre de la Bastille Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/