La Fissure par Eva Le Pallec, 5-10 juillet 2021, Arles.

du lundi 5 juillet au samedi 10 juillet à Le ciel dans l’escalier

Photographie et poésie « Je vous vois vous, j’attrape vos yeux », c’est ainsi qu’Eva Le Pallec traduit en mots ce que sa photographie, ce que les corps racontent dans « La fissure ». « C’est arrivé une fois, non, c’est arrivé plusieurs fois. » Une photographie très attachée aux matériaux, la lumière, le papier, le métal, l’eau, le tirage ancien. Ici une disparition, plus loin une trace intime, perdue, tout près l’apparition de ce qui ne peut ni se dire, s’écrire, ni même être photographié. Si ce n’est qu’en ouvrant grand la boîte à musique de la mémoire glacée, brûlée. Une musique douce et déchirante qui s’insinue. Une berceuse, un cri qui ne peut que chanter la vie et au delà. Et au dessus. Thézame Barrême Le ciel dans l’escalier reçoit le geste d’Eva Le Pallec de 11h à 19h du 5 au 10 juillet 2021 durant la semaine professionnelle des Rencontres Internationales de la Photographie d’Arles. En écho à ce travail : une création originale d’Abdul Jaba au piano en forme de rendez-vous : à 11h et 18h tous les jours. Enfin, un concert piano voix d’Hedy Lamarr, en clôture le samedi 10 juillet à 21h. Attention le nombre de places étant limité, il est plus prudent de réserver pour le concert et d’arriver bien à l’heure. [[lecieldanslescalier@gmail.com](mailto:lecieldanslescalier@gmail.com)](mailto:lecieldanslescalier@gmail.com).

Entrée libre

Le ciel dans l’escalier, maison de geste reçoit Eva Le Pallec du 5 au 31 juillet 2021

Le ciel dans l’escalier 58, rue du 4 septembre Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-05T11:00:00 2021-07-05T19:00:00;2021-07-06T11:00:00 2021-07-06T19:00:00;2021-07-07T11:00:00 2021-07-07T19:00:00;2021-07-08T11:00:00 2021-07-08T19:00:00;2021-07-09T11:00:00 2021-07-09T19:00:00;2021-07-10T11:00:00 2021-07-10T19:00:00