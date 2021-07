Erquy Cinéma d'Erquy Côtes-d'Armor, Erquy La fine fleur – Sélection Officielle de l’Alpe d’Huez 2021 Cinéma d’Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Durée : 1h 34min Réalisateur : Pierre Pinaud Interprètes : Catherine Frot, Melan Omerta, Fatsah Bouyahmed, Olivia Cote, Marie Petiot **Synopsis** : Eve Vernet a été la plus grande créatrice de roses. Aujourd’hui, elle est au bord de la faillite, sur le point d’être rachetée par un concurrent puissant. Véra, sa fidèle secrétaire, croit trouver une solution en engageant trois employés en insertion sans aucune compétence horticole… Alors que quasiment tout les sépare, ils se lancent ensemble dans une aventure des plus singulières pour sauver la petite exploitation. comédie dramatique française Cinéma d’Erquy 1 rue du chemin vert,22430 erquy Erquy Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-23T20:30:00 2021-07-23T22:00:00;2021-07-25T20:30:00 2021-07-25T22:00:00

