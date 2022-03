La fine équipe Villentrois-Faverolles-en-Berry Valençay Villentrois-Faverolles-en-BerryValençay Catégories d’évènement: Indre

27 rue du four à plâtre Villentrois-Faverolles-en-Berry Valençay

2022-06-03 21:00:00 – 2022-06-06

47 EUR

Juillet 1944 : Le hameau de Bellevue, sympathique petite bourgade du cœur de la France, abrite, depuis le début de la guerre, une bande de résistants, pleine de bonne volonté mais bien trop désorganisée pour être efficace… Cette « Fine Equipe » a néanmoins pour délicate mission de faire sauter un pont, afin de ralentir les colonnes allemandes qui se dirigent vers la Normandie, suite au débarquement allié. Le jour J approche… lorsque surgissent à Bellevue, trois aristocrates égarés, fuyant Paris. L'arrivée de ces parisiens, va-t-elle bouleverser les plans de notre « Fine Equipe » ? Quoi qu'il en soit, il faut agir vite, les allemands sont dans la place… Possibilité de dîner sur place. Repas animé avant le spectacle à 19h. Grand spectacle burlesque de plein air – Nouvelle création. Une grande comédie rurale, hilarante et explosive !!!

contact@cameleonproduction.fr +33 2 54 05 10 83 http://www.cameleonproduction.fr/

