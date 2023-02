La fine équipe + Form + Aude m Festival Electrochic 25 DE LA VALLEE, 10 mars 2023, CHAVILLE.

La fine équipe + Form + Aude m Festival Electrochic 25 DE LA VALLEE. Un spectacle à la date du 2023-03-10 à 20:00 (2023-03-10 au ). Tarif : 18.0 à 18.0 euros.

MJC DE LA VALLEE présente ce concert En presque 10 ans d’existence, Nowadays Records n’aura jamais bifurqué hors des principes posés par ses fondateurs Ugo de Angelis (alias Oogo) et Vincent Leibovtiz (alias Chomsky). Du groupe La Fine Équipe, première mouture parisiano-marseillaise du label et locomotive du projet, on retrouve cette envie de créer un espace de collaboration entre des artistes, peu importe le rayon dans lequel ils sont rangés chez le disquaire.Le catalogue de Nowadays Records est sans oeillères et ratisse large, avec pour coeur de métier la musique électronique. Le label est porté par des artistes français qui se sont exportés hors de l’Hexagone, tels que Fakear et Clément Bazin, mais aussi les groupes FORM, Grand Soleil ou encore Chien Méchant. La Fine Equipe Composée de quatre beatmakers (Oogo, Chomsky, Mr,Gib et Blanka), La Fine Equipe se place sous les projecteurs de la scène électronique française dès 2008.Fort de ces débuts, largement soutenus par le public et la critique, le quatuor poursuit ses explorations et se lance dans la composition de la trilogie aujourd’hui célèbre de La Boulangerie. Trois opus sur lesquels ils fédèrent bon nombre de leurs pairs en les invitant à venir ajouter une pierre à l’édifice du beatmaking français que construit La Fine Equipe. La combinaison de leurs personnalités musicales uniques, crée un univers qui leur est propre tandis que chacun continue de développer de ses projets respectifs.Après avoir usé de sa magie sur MPC au sein du duo Jukebox Champions, Blanka poursuit en solo avec Kasablanka et bientôt à nouveau en duo avec Tigerz au sein d’Arcade. De leur côté, Oogo et Chomsky, fondateurs du label Nowadays Records, continuent d’agrandir leur famille musicale tout en sillonnant les clubs avec leur duo Hoosky. Mr.Gib, technicien de l’ombre, a quant à lui créé son studio et y travaille avec de nombreux artistes tels que Wax Tailor, Rone, Fakear ou encore Chinese Man. En parallèle de cette omniprésence dans le paysage des musiques actuelles, ils continuent de se retrouver en studio et en live pour poursuivre leurs explorations dansantes et les partager avec leur public. FORM FORM, c’est une histoire en gestation, un rêve de gamins façonné en banlieue, dans le Val-d’Oise. Aujourd’hui le groupe se définit comme un corps à trois têtes, pensantes, symétriques, FORM fourbit ses armes en première partie de Jungle, Fakear, Thylacine.. Entre les trois amis, la synergie monte avec toujours plus de productions chiadées et sans fioritures. Leur adolescence indélébile, faite de disques de Fink, Jungle ou Radiohead, a marqué leur son, parfois proche de James Blake, parfois de Moderat. Aude MAude M. trouve son inspiration dans les mélanges de styles et de genres. Elle gère aujourd’hui le prestigieux label de musique électronique Nowadays Records (La Fine Equipe, Fakear, Grand Soleil, Ténéré, Jeff The Fool…).

Votre billet est ici

25 DE LA VALLEE CHAVILLE 25, RUE DES FONTAINES MARIVEL Hauts-de-Seine

MJC DE LA VALLEE présente ce concert

En presque 10 ans d’existence, Nowadays Records n’aura jamais bifurqué hors des principes posés par ses fondateurs Ugo de Angelis (alias Oogo) et Vincent Leibovtiz (alias Chomsky). Du groupe La Fine Équipe, première mouture parisiano-marseillaise du label et locomotive du projet, on retrouve cette envie de créer un espace de collaboration entre des artistes, peu importe le rayon dans lequel ils sont rangés chez le disquaire.

Le catalogue de Nowadays Records est sans oeillères et ratisse large, avec pour coeur de métier la musique électronique. Le label est porté par des artistes français qui se sont exportés hors de l’Hexagone, tels que Fakear et Clément Bazin, mais aussi les groupes FORM, Grand Soleil ou encore Chien Méchant.

La Fine Equipe

Composée de quatre beatmakers (Oogo, Chomsky, Mr,Gib et Blanka), La Fine Equipe se place sous les projecteurs de la scène électronique française dès 2008.

Fort de ces débuts, largement soutenus par le public et la critique, le quatuor poursuit ses explorations et se lance dans la composition de la trilogie aujourd’hui célèbre de La Boulangerie. Trois opus sur lesquels ils fédèrent bon nombre de leurs pairs en les invitant à venir ajouter une pierre à l’édifice du beatmaking français que construit La Fine Equipe. La combinaison de leurs personnalités musicales uniques, crée un univers qui leur est propre tandis que chacun continue de développer de ses projets respectifs.

Après avoir usé de sa magie sur MPC au sein du duo Jukebox Champions, Blanka poursuit en solo avec Kasablanka et bientôt à nouveau en duo avec Tigerz au sein d’Arcade. De leur côté, Oogo et Chomsky, fondateurs du label Nowadays Records, continuent d’agrandir leur famille musicale tout en sillonnant les clubs avec leur duo Hoosky. Mr.Gib, technicien de l’ombre, a quant à lui créé son studio et y travaille avec de nombreux artistes tels que Wax Tailor, Rone, Fakear ou encore Chinese Man. En parallèle de cette omniprésence dans le paysage des musiques actuelles, ils continuent de se retrouver en studio et en live pour poursuivre leurs explorations dansantes et les partager avec leur public.





FORM

FORM, c’est une histoire en gestation, un rêve de gamins façonné en banlieue, dans le Val-d’Oise. Aujourd’hui le groupe se définit comme un corps à trois têtes, pensantes, symétriques, FORM fourbit ses armes en première partie de Jungle, Fakear, Thylacine.. Entre les trois amis, la synergie monte avec toujours plus de productions chiadées et sans fioritures. Leur adolescence indélébile, faite de disques de Fink, Jungle ou Radiohead, a marqué leur son, parfois proche de James Blake, parfois de Moderat.

Aude M

Aude M. trouve son inspiration dans les mélanges de styles et de genres. Elle gère aujourd’hui le prestigieux label de musique électronique Nowadays Records (La Fine Equipe, Fakear, Grand Soleil, Ténéré, Jeff The Fool…).

.18.0 EUR18.0.

Votre billet est ici