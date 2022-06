La Finale Régionale PACA – Voix Nouvelles Marseille 1er Arrondissement Marseille 1er Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 1er Arrondissement

La Finale Régionale PACA – Voix Nouvelles Marseille 1er Arrondissement, 24 février 2023, Marseille 1er Arrondissement. La Finale Régionale PACA – Voix Nouvelles

2 Place Ernest Reyer Opéra de Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer

2023-02-24 20:00:00 20:00:00 – 2023-02-24

Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer

Marseille 1er Arrondissement

Bouches-du-Rhône Dans le cadre de la 5e édition du concours Voix Nouvelles, Génération Opéra présente, vendredi 24 février à 20h à l’Opéra, la Finale Régionale PACA.



Avec le soutien du Ministère de la Culture et du Centre national de la Musique.

En collaboration avec le concours Voix des Outre-mer et le Théâtre Lyrichorégra 20 à Montréal. Retrouvez La Finale Régionale PACA – Voix Nouvelles à l’Opéra Municipal de Marseille. https://opera.marseille.fr/programmation/opera/la-finale-regionale-paca-voix-nouvelles Dans le cadre de la 5e édition du concours Voix Nouvelles, Génération Opéra présente, vendredi 24 février à 20h à l’Opéra, la Finale Régionale PACA.



Avec le soutien du Ministère de la Culture et du Centre national de la Musique.

En collaboration avec le concours Voix des Outre-mer et le Théâtre Lyrichorégra 20 à Montréal. Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 1er Arrondissement Other Lieu Marseille 1er Arrondissement Adresse Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Ville Marseille 1er Arrondissement lieuville Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône

Marseille 1er Arrondissement Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-1er-arrondissement/

La Finale Régionale PACA – Voix Nouvelles Marseille 1er Arrondissement 2023-02-24 was last modified: by La Finale Régionale PACA – Voix Nouvelles Marseille 1er Arrondissement Marseille 1er Arrondissement 24 février 2023 2 Place Ernest Reyer Opéra de Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône