Crest Crest Crest, Drôme La fin du monde est pour dimanche Crest Crest Catégories d’évènement: Crest

Drôme

La fin du monde est pour dimanche Crest, 9 décembre 2021, Crest. La fin du monde est pour dimanche Cinéma l’Eden 2 Quai Bérangier de la Blache Crest

2021-12-09 20:30:00 20:30:00 – 2021-12-09 Cinéma l’Eden 2 Quai Bérangier de la Blache

Crest Drôme Crest EUR La saison culturelle propose un seul-en-scène écrit par François Morel, interprété par la compagnie La Romance Infernale. Mise en scène d’Anna Bayle cinemaeden@lenavire.fr +33 4 75 76 61 38 http://www.mairie-crest.fr/-Reservation-en-ligne-.html Cinéma l’Eden 2 Quai Bérangier de la Blache Crest

dernière mise à jour : 2021-11-26 par

Détails Catégories d’évènement: Crest, Drôme Autres Lieu Crest Adresse Cinéma l'Eden 2 Quai Bérangier de la Blache Ville Crest lieuville Cinéma l'Eden 2 Quai Bérangier de la Blache Crest