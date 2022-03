“La fin du Moi, le début du Nous” : théâtre musical et citoyen avec HK à CHARLEVILLE-MEZIERES (08) Centre social et culturel André Dhôtel – salle La Passerelle Charleville-Mézières Catégories d’évènement: Ardennes

Centre social et culturel André Dhôtel – salle La Passerelle, le vendredi 1 avril à 19:00

**Vendredi 1er avril à 19h00.** Pièce de théâtre musical, pleine d’humour et de dérision, qui appelle à la fin du “Moi je” et au début du “Nous”. Représentation suivie d’un temps d’échange avec les artistes. Accessibilité PMR. Conseillé à partir de 12 ans. * * * * * * * * * * * * * * * * * _Sur scène, ils sont trois face à nous : un Président “Moi Je” nouvellement élu, un brin jupitérien, sûr de son fait et droit dans ses bottes. Il ne reculera devant rien ni personne, il se l’est promis ! À ses côtés, il y a cette femme qui croit en lui, parce que celui-là « il n’est pas comme les autres. Avec lui, c’est sûr, cette fois ça va changer pour de vrai ! » Et puis, il y a son compagnon un brin aigri, désabusé par tant d’illusions perdues. Le premier de cordée enchante, la seconde chante, et le dernier déchante.C’est ainsi que notre histoire commence…_ HK, Saïd Zarouri et Mathilde Dupuch offrent au public un spectacle qui remet un peu de baume au cœur et rappelle, s’il en est encore besoin, l’importance de la culture dans nos vies et la joie d’être ensemble. Entre théâtre et musique, avec humour et dérision, les trois personnages nous font revivre les cinq dernières années sociales et politiques qu’a traversé notre pays. Ils finiront par questionner ce système politique basé sur l’espoir fou de l’avènement d’un sauveur providentiel tombant du ciel tous les cinq ans, avec son lot de promesses parfois intenables, et sa posture de « Moi, Président de la République ». Un spectacle drôle et éclairant, incisif, parfois touchant, qui nous amène à nous poser collectivement cette question : on continue comme ça ou on essaie autre chose ? * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Spectacle accessible à toutes et à tous comme d’habitude. Places limitées, réservation obligatoire ! Tarifs : 10€ tout public / 7€ adhérents **Pour réserver : 03 24 33 13 85 / [accueil.csc.dhotel@gmail.com](mailto:accueil.csc.dhotel@gmail.com)** _**Plus d’infos et liens de réservation à venir.**_

Au centre social et culturel André Dhôtel, salle La Passerelle
88, rue Albert Poulain 08000 Charleville-Mézières

