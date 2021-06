« La fin du Moi, le début du Nous » au festival OFF d’Avignon ! Théâtre Isle80, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Avignon.

« La fin du Moi, le début du Nous » au festival OFF d’Avignon !

du mercredi 7 juillet au jeudi 15 juillet à Théâtre Isle80

« La fin du Moi, le début du Nous » : pièce de théâtre musical, avec HK dans le rôle du président « Moi je », faisant preuve d’irrévérence mais toujours avec élégance ? Accompagné sur scène par Saïd Zarouri et Mathilde Dupuch, dans le rôle des citoyens qui tour à tour chantent, s’enchantent et déchantent… Un spectacle plein de sens et d’humour, qui appelle à la fin du « Moi, je » et au début du « Nous ». _Sur scène, ils sont trois face à nous : un Président nouvellement élu, un homme fort et droit dans ses bottes, convaincu de son destin personnel et de la mission qui est la sienne. Il ne reculera devant rien ni personne, il se l’est promis ! À ses côtés, il y a cette fe mme qui croit en lui, parce que celui-là « il n’est pas comme les autres. Avec lui, c’est sûr, cette fois ça va changer pour de vrai ! » Et puis, il y a celui qui n’est rien, compagnon un brin aigri, désabusé par tant d’illu-sions perdues. Le premier de cordée enchante, la seconde chante, et le dernier déchante._ _C’est ainsi que notre histoire commence…_ Durée : 1h **Tous les jours à 19h au Théâtre Isle 80, du 7 au 15 juillet inclus.** Représentation suivie d’un après-spectacle en musique Sur réservation, dans la limite des places disponibles : 04 88 07 91 68 06 42 69 00 26 Jauges réduites et représentations dans le respect des consignes sanitaires. [https://youtu.be/ukKeh0YARbM](https://youtu.be/ukKeh0YARbM)

18€ plein tarif – 12€ abonnés/moins de 18 ans/tarifs réduits

Théâtre musical et social, du 7 au 15 juillet

Théâtre Isle80 18 place des Trois Pilats 84000 Avignon Avignon Saint-Jean Vaucluse



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-07T19:00:00 2021-07-07T21:00:00;2021-07-08T19:00:00 2021-07-08T21:00:00;2021-07-09T19:00:00 2021-07-09T21:00:00;2021-07-10T19:00:00 2021-07-10T21:00:00;2021-07-11T19:00:00 2021-07-11T21:00:00;2021-07-12T19:00:00 2021-07-12T21:00:00;2021-07-13T19:00:00 2021-07-13T21:00:00;2021-07-14T19:00:00 2021-07-14T21:00:00;2021-07-15T19:00:00 2021-07-15T21:00:00