La fin du Moi, le début du Nous – à Laval (53) Théâtre du Tiroir, 5 janvier 2022, Laval.

La fin du Moi, le début du Nous – à Laval (53)

du mercredi 5 janvier 2022 au jeudi 6 janvier 2022 à Théâtre du Tiroir

Soirée théâtre et politique proposée par “LES ARTISANS DU NOUS”. _Ils sont trois face à nous : un Président nouvellement élu, un homme fort et droit dans ses bottes, convaincu de son destin personnel et de la mission qui est la sienne. Il ne reculera devant rien ni personne, il se l’est promis ! À ses côtés, il y a cette femme qui croit en lui, parce que celui-là « il n’est pas comme les autres. Avec lui, c’est sûr, cette fois ça va changer pour de vrai ! » Et puis, il y a celui qui n’est rien, compagnon un brin aigri, désabusé par tant d’illusions perdues… Le premier de cordée enchante, la seconde chante, et le dernier déchante. C’est ainsi que notre histoire commence…_ Avec humour et dérision, ces trois personnages vont nous faire revivre les cinq dernières années sociales et politiques qu’a traversée la France. Ils finiront par questionner ce système politique basé sur l’espoir fou de l’avènement d’un sauveur providentiel tombant du ciel tous les cinq ans, avec son lot de promesses parfois intenable s, et sa posture de « Moi, Président de la République ». Iront-ils jusqu’à nous apporter un début de réponse ? Transformeront ils cette scène artistique en tribune politique ? Se prendront-ils au jeu du « Nous, on sait ce qu’il faudrait faire » ? Ou préféreront ils plutôt continuer à nous interpeller, s’amuser et nous amuser de tout cela, trublions chantants, rêveurs insolents heureux de nager à contre courant, aimant comme ils le disent en chanson : « faire preuve d’irrévérence, mais toujours avec élégance ». Un spectacle drôle et éclairant, incisif, parfois touchant, qui nous amène à nous poser collectivement cette question : on continue comme ça ou on essaie autre chose ? Avec Kaddour Hadadi (HK), Saïd Zarouri (guitare), Mathilde Dupuch (accordéon) La pièce de théâtre sera suivie d’un débat citoyen proposé par les Artisans du Nous. Mercredi 5 janvier à 20H & Jeudi 6 janvier à 20H – PETIT THÉÂTRE JEAN MACÉ **Infos et réservations :** [https://www.helloasso.com/associations/theatre-du-tiroir-association-culturelle/evenements/hk-la-fin-du-moi-le-debut-du-nous](https://www.helloasso.com/associations/theatre-du-tiroir-association-culturelle/evenements/hk-la-fin-du-moi-le-debut-du-nous) **Contact théâtre :** [[https://www.theatre-du-tiroir.com/infos-pratiques/](https://www.theatre-du-tiroir.com/infos-pratiques/)](https://www.theatre-du-tiroir.com/infos-pratiques/) Spectacle conseillé à partir de 12 ans.

15€ / 10€ / 5€

2 représentations suivies d’un débat, au théâtre du Tiroir !

Théâtre du Tiroir 8 Rue Jean Macé 53000 LAVAL Laval Bel-Air-Beauregard Mayenne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-05T20:00:00 2022-01-05T22:00:00;2022-01-06T20:00:00 2022-01-06T22:00:00